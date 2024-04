El creuer atracat a Barcelona salpa cap a Itàlia sense els passatgers bolivians

BARCELONA, 4 abr. (EUROPA PRESS) -

El vaixell d'MSC Cruceros atracat al Port de Barcelona des de dimarts al matí ha salpat aquest dijous a les 13.06 cap a Marghera (Itàlia) --on arribarà el 8 d'abril-- amb tots els passatgers menys els 69 bolivians que no tenien el visat en regla.

En un comunicat, la companyia ha explicat que el grup de bolivians ha desembarcat i hauran de "seguir el procés d'immigració previst per llei".

Per això, la naviliera MSC posa a disposició un segon vaixell, que s'ha desplaçat des de Livorno (Itàlia), perquè els passatgers bolivians estiguin ben atesos mentre esperen els tràmits d'estrangeria, i es preveu que atraqui a Barcelona poc després de les 13.00 hores.

Els 69 bolivians han desembarcat del creuer cap a les 9.30 hores, i s'esperen en una zona de trànsit fins que arribi l'altre ferri.

En aquesta zona de trànsit se'ls ha facilitat una zona d'avituallament, menjar i assistència sanitària, i els tràmits d'estrangeria es faran per "via d'urgència" perquè els passatgers tinguin la resolució tan aviat com sigui possible.