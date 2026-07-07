La Creu Roja mobilitza a Catalunya uns 100 voluntaris pels incendis simultanis des de divendres

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
La Creu Roja ha mobilitzat des de divendres passat un centenar de voluntaris i més d'una trentena de vehicles per ajudar en els incendis que han afectat de manera simultània Catalunya, informa aquest dimarts en un comunicat.
Dilluns va activar dispositius a Capellades i Sentmenat (Barcelona), i el cap de setmana també va intervenir a la Bisbal d'Empordà (Girona) per donar suport als afectats i als equips d'emergència, mentre que a Artesa de Segre (Lleida) no va caldre la seva intervenció.
Aquest dimarts manté operatius dos vehicles d'avituallament a Capellades i Sentmenat i ha organitzat la distribució d'aigua des del centre humanitari, a més d'activar a Sentmenat l'Equip de Resposta Immediata d'Intervenció Psicosocial.
En l'incendi de la Bisbal va mobilitzar el cap de setmana 60 voluntaris i tècnics i va allotjar 361 persones en albergs habilitats a Calonge, Santa Cristina d'Aro (Girona) i altres equipaments d'emergència.
El centre de comandament, al pavelló poliesportiu de la Bisbal, va donar suport en la preparació de 1.000 esmorzars i en les tasques d'avituallament del personal operatiu desplegat per fer front a l'emergència.