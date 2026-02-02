La Creu Roja Joventut reparteix més de 3.400 joguines a 850 nens de la província de Tarragona

TARRAGONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
La Creu Roja Joventut ha repartit durant la campanya de joguines 'Els seus drets en joc' un total de 3.453 joguines a 850 infants i adolescents de famílies en risc de vulnerabilitat de les comarques de la província de Tarragona, han informat en un comunicat aquest dilluns.
La iniciativa ha comptat amb la participació de 50 voluntaris de la Creu Roja i, per sensibilitzar sobre el valor educatiu del joc, l'organització ha impulsat 12 activitats de pedagogia al Tarragonès destinades a "destacar el dret al joc dels nens".
La campanya de joguines s'emmarca en el projecte 'La joguina educativa' que la Creu Roja Joventut duu a terme durant tot l'any per sensibilitzar sobre el valor educatiu del joc i el dret dels nens i joves a jugar.