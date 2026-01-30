Creu Roja Joventut reparteix 52.869 joguines a 17.623 nens vulnerables de Catalunya

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
La Creu Roja Joventut ha repartit 52.869 joguines "noves, educatives, no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i cooperatives" entre 17.623 infants i adolescents en situació de vulnerabilitat social a Catalunya, informa en un comunicat aquest divendres.
Es tracta de la campanya amb el lema 'Els seus drets en joc', amb la qual ha recollit i distribuït aquestes joguines per "garantir el joc com una eina de socialització" i combatre l'aïllament social; i a nivell estatal la campanya ha arribat a 49.700 infants i adolescents.
En la campanya hi han col·laborat la ciutadania i el teixit empresarial i també s'ha comptat amb el suport de 1.099 voluntaris de la Creu Roja Joventut, la qual cosa ha permès arribar a més de 300 municipis catalans.
S'emmarca en el projecte 'La joguina educativa' que la Creu Roja duu a terme durant tot l'any i, amb l'objectiu de sensibilitzar sobre el valor educatiu del joc, també s'han dut a terme 209 activitats a tot Catalunya.
Durant la campanya s'han habilitat punts de recollida a tot Catalunya per dipositar els jocs i joguines, per un valor total de 35.748,28 euros; i s'ha fomentat la col·laboració amb aportacions econòmiques, que han permès recaptar 47.851,22 euros.