Creu Roja Joventut envia un equip de sensibilització i informació a València

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -

Creu Roja Joventut a Catalunya ha enviat a València un Equip de Sensibilització i Informació (ESIE) format per 3 persones per donar suport a nens i joves afectats per la dana, principalment als municipis d'Algemesí i Burjassot, segons informen aquest dimarts en un comunicat.

L'equip desplaçat ha prestat ajuda en espais de lleure, com ludoteques i albergs, per acompanyar uns 80 nens i permetre que les famílies realitzin tràmits relacionats amb l'emergència.

Creu Roja a Catalunya ha activat, a banda d'aquest, 16 equips més especialitzats en diversos àmbits per donar suport al dispositiu desplegat per l'emergència a la Comunitat Valenciana.