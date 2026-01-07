La Creu Roja atén prop de 300 persones sense llar a Catalunya per l'onada de fred

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
La Creu Roja ha atès un total de 291 persones sense llar (28 dones i 263 homes) a Catalunya per l'onada de fred, des de dissabte passat fins dimarts a la nit, de les quals 106 s'han allotjat temporalment en albergs d'emergència, on s'han distribuït 72 manutencions.
Les actuacions s'han desplegat als municipis de Barcelona, Molins de Rei, el Prat de Llobregat, Granollers, Mataró, Sabadell, Sant Joan Despí, Badalona, Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Montcada i Reixac, Sitges, Berga i Viladecans (Barcelona), i també a Mont-roig del Camp, Calafell i Cunit (Tarragona), a més de Girona, Palafrugell i l'Escala (Girona), informa la Creu Roja en un comunicat d'aquest dimecres.
Les intervencions s'han dut a terme en coordinació amb els consistoris locals després que Protecció Civil activés l'alerta per fred molt intens i amb temperatures mínimes sota zero a la major part del territori català.
En el conjunt de dispositius hi han participat 141 persones --102 voluntaris i 39 tècnics-- i 36 vehicles de les Unitats d'Emergència Social (UES) o de les Unitats Mòbils de Salut (UMS), que han atès persones sense llar oferint mantes tèrmiques, sacs de dormir i begudes calentes.
La Creu Roja també ha activat per requeriment municipal la pala llevaneu per retirar el gruix de neu entre les carreteres de Sant Martí de Tous (Barcelona) i Igualada per facilitar l'accés al Centre Humanitari i no interrompre l'activitat humana de l'organització.