Cremen una estelada a la seu de l'Ajuntament de Cadaqués (Girona) la matinada del diumenge

GIRONA 20 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Cadaqués (Girona) ha informat de la crema d'una estelada la matinada del diumenge que onejava a la Torre des Baluard, la seu del consistori, fets que no han afectat a l'estructura i interior de l'edifici gràcies a la "ràpida intervenció de la Policia".
"Han atemptat contra l'edifici que representa el nostre poble i això és una falta de respecte molt greu cap a Cadaqués i cap a tots els seus veïns i veïnes", ha assegurat l'ajuntament aquest diumenge en una publicació a Instagram en què també ha agraït la intervenció dels Bombers.
L'edifici està datat del segle XIII i està catalogat com Bé Cultural d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya.