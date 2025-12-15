Cremen 8 bungalous en un incendi ja controlat en un càmping del Baix Camp (Tarragona)

TARRAGONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat un incendi en el qual s'han cremat 8 bungalous en un càmping de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) que ha tingut lloc aquest dilluns, han informat en una anotació a X recollida per Europa Press.
L'incendi, originat en una zona de pins prop de la carretera N-340 i del qual s'ha rebut un avís a les 14.47 hores, ha requerit la intervenció de 6 dotacions dels Bombers.
Els Bombers han destacat que, malgrat els 8 bungalous cremats, "no consten persones ferides".