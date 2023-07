Crema un cotxe mentre circulava a Lloret (Girona) i n'incendia un altre aparcat

GIRONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

Un cotxe s'ha incendiat a Lloret de Mar (Girona) mentre circulava pel carrer de la Vila de Blanes, i el foc també ha afectat un cotxe que estava aparcat al costat.

No hi ha hagut cap ferit a causa de l'incident i no se saben els motius pels quals s'ha originat el foc, han explicat els Bombers de la Generalitat en un tuit recollit per Europa Press.

Els Bombers han rebut l'avís a les 11.11 hores i han activat dues dotacions per apagar el foc dels dos vehicles.

La policia local de Lloret de Mar també ha detallat en un tuit que el cotxe provenia de Blanes i que el segon vehicle afectat estava aparcat al costat del lloc on el conductor ha parat quan s'ha originat el foc.

El conductor ha tingut temps de sortir sense que el foc l'afectés i fonts coneixedores han explicat a Europa Press que conduïa cap al mecànic per revisar una pujada de la temperatura al vehicle.