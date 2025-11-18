Crema un assentament al carrer Bac de Roda del districte barceloní de Sant Martí

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
Un incendi ha cremat des de les 7 hores d'aquest dimarts un assentament al carrer Bac de Roda del districte barceloní de Sant Martí, han confirmat fonts de l'Ajuntament de Barcelona a Europa Press.
Segons ha avançat 'Betevé', 10 dotacions del cos dels Bombers de Barcelona s'han desplaçat fins al lloc dels fets i el foc s'ha donat per controlat sobre les 8.19 hores.
Fonts del consistori expliquen que han cremat unes 6 barraques i que hi ha 2 persones ferides lleus --sent una d'elles traslladada en estat menys greu a l'Hospital Vall d'Hebron i una altra donada d'alta in situ--.