Crema "amb intensitat" un foc de llamp a Navès (Lleida)

LLEIDA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
Un foc de llamp a Navès (Lleida) ha provocat que el flanc dret d'aquest incendi cremi "amb intensitat", per la qual cosa els Bombers s'hi han desplaçat amb 15 dotacions aquest divendres a les 10.53 hores.
9 són terrestres i 6 aèries, amb 2 helicòpters bombarders, dos helicòpters més de coordinació i comandament i dos avions, han informat els Bombers en un missatge a X recollit per Europa Press.
Aquest divendres també hi ha hagut focs de llamp a Borredà (Barcelona), Senet, Abella de la Conca i Llimiana (Lleida).