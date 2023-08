Creixen els ingressos hospitalaris per coronavirus a Catalunya fins als 453

BARCELONA, 16 ago. (EUROPA PRESS) -

Els ingressos hospitalaris per coronavirus han crescut a Catalunya fins als 453, segons l'última actualització del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic).

En la setmana del 7 al 13 d'agost, la incidència de les infeccions respiratòries agudes es manté en ascens, amb nivells de transmissió baixes, de 315 afectats per cada 100.000 habitants, registrant 24.733 casos.

La distribució de virus mostra el Sars-CoV-2 com el més freqüent, amb el 35,2%, seguit de rinovirus, amb el 14,1%, i la parainfluenzae, amb el 9,4%.

L'estimació de la taxa setmanal global de coronavirus és de 111, en ascens respecte als 88 de la setmana anterior, i la variant ómicron representa pràcticament el 100% de les mostres seqüenciades.

El nombre de persones ingressades amb Covid-19 en llits convencionals mostra també una tendència ascendent, amb 453 persones ingressades, 13 més que la setmana anterior, mentre que els ingressos en UCI es mantenen estables, amb 13.

L'informe també assenyala la tendència descendent dels casos diagnosticats d'impetigen, aquesta setmana en 32 casos per 100.000 habitants, i afegeix que s'han detectat 2.118 casos de faringitis estreptocòccica, el 30% del total de faringitis, i 35 d'escarlatina.

Sobre urgències hospitalàries per totes les causes, tornen a estar dins dels nivells esperats en tots els grups d'edat, i no s'han detectat variacions de la mortalitat.