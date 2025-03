Creixen en un 57% el registre de documents de voluntats anticipades a Catalunya el 2024

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -

Els documents de voluntats anticipades (DVA) a Catalunya han registrat un creixement del 57% a Catalunya durant el 2024, amb un total de 35.595 DVA respecte als 22.035 del 2023, un augment "rècord".

En un comunicat d'aquest dimecres, la Conselleria de Salut de la Generalitat ha atribuït l'increment a l'entrada en vigor l'abril del 2024 de la Llei 2/2024, del 6 de febrer, que modificava la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació en salut, l'autonomia del pacient i la documentació clínica.

Aquesta llei permetia, per primera vegada, la formalització del DVA davant un professional de l'atenció primària, hospitalària o sociosanitària de Catalunya, ja que fins aquell moment només es podia fer davant un notari o davant tres testimonis.

Dels DVA registrats el 2024, el 63,55% corresponien a dones i el 36,45% a homes, sense diferències significatives respecte a l'edat; no obstant això, ha augmentat el nombre de persones que fan el DVA abans dels 60 anys, amb el 21,87% de dones i el 20,64% d'homes que formalitzen el DVA per sota d'aquesta edat.

Els DVA recullen les instruccions sobre quin tipus d'atenció mèdica es vol rebre o no en cas de no tenir capacitats per decidir o comunicar-se; a Catalunya, el 31 de desembre del 2024, consten 188.034 DVA registrats.