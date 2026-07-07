Creix l'afectació de l'incendi de Torrefeta i Florejacs (Lleida) fins a les 113,25 hectàrees

LLEIDA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
L'incendi forestal de Torrefeta i Florejacs (Lleida) d'aquest dimarts a la tarda ha incrementat la seva afectació fins a una superfície aproximada de 113,25 hectàrees, segons dades provisionals d'Agents Rurals.
En un missatge en 'X' recollit per Europa Press, expliquen que es tracta de les dades de les 17 hores, i la superfície afectada ha incrementat respecte de les 72,9 hectàrees de l'última actualització.
D'altra banda, informen que l'incendi de Sentmenat (Barcelona) ha passat de les 152 hectàrees afectades a unes 159,09, segons les dades provisionals d'Agents Rurals fins a les 17.45 d'aquest dimarts.