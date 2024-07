Creen una guia per ajudar el personal de l'atenció primària a abordar la violència sexual

Barbí (Camfic) assegura que "cada dia" s'atén una víctima de violència masclista



BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El grup de treball de violències masclistes de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic) ha creat el document 'Abordatge de la violència sexual en l'Atenció Primària', una guia per atendre nens, adolescents i dones víctimes d'abusos sexuals a Catalunya.

Dos dels 6 especialistes que han elaborat aquesta guia per al personal d'atenció primària, les metges de família i membres de Camfic Carolina Calero i Pilar Barbí han explicat a Europa Press el contingut del document.

Calero ha dit que no existia cap protocol ni guia en relació amb l'atenció a la violència sexual en l'atenció primària a Catalunya i ha recalcat que "la violència sexual és un problema de salut i les seves conseqüències en la salut poden ser devastadores".

EFECTES EN LA SALUT

La violència sexual té efectes en la salut física, com un augment del risc de patir obesitat, diabetis mellitus tipus 2, hipertensió arterial, síndromes funcionals (fibromiàlgia, fatiga crònica, trastorns digestius), lesions en la substància blanca i migranyes.

També té altres conseqüències físiques com malalties de transmissió sexual, embarassos no desitjats i avortaments de repetició, a més d'efectes sobre la salut psicològica: intents de suïcidi, trastorn per estrès posttraumàtic, depressió, ansietat, fòbies, insomni i trastorns de la conducta alimentària.

Treballen en aquest document des del novembre del 2022 quan, en una jornada de Camfic sobre violència sexual, van veure que en el públic hi havia "molts dubtes, preguntes i pors en relació amb l'abordatge de la violència sexual".

Calero ha explicat que, en l'elaboració de la guia, han tingut en compte aportacions d'experts i companys de professió i ha afirmat que és un document "dissenyat perquè sigui actualitzable, actiu, viu".

DETECTAR "SENSE JUTJAR"

Quant al contingut, ha destacat les indicacions sobre "què és el que cal fer i el que no" perquè considera que aquesta informació dona moltes pistes als professionals de la salut per millorar molt la seva actuació.

Barbí ha explicat la seva funció en l'abordatge de la violència sexual com a metgesses de família: "La nostra principal atenció és la detecció sense jutjar, sense crear relat alternatiu, sense col·locar els teus valors als seus".

Ha insistit en la importància de "no culpabilitzar, deixar parlar, no minimitzar", i ha dit que, davant dels pacients víctimes de violència sexual, els metges de capçalera tenen la responsabilitat de tenir en compte aquest fet a l'hora de tractar les diferents patologies que desenvolupin al llarg de la seva vida.

Com a metge de família en un centre d'atenció primària, Barbí ha assegurat que "cada dia" s'atén un pacient que ha tingut algun episodi de violència sexual i violència masclista en la seva vida afirmant que, en molts processos depressius, molts trastorns per somatització i moltes patologies que no es controlen bé, hi ha un cas d'aquests tipus de violència.

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER ALS PROFESSIONALS

Catalunya compta amb el 'Protocol per a l'abordatge de la violència masclista en l'àmbit de la salut a Catalunya', un document general de la Conselleria de Salut de la Generalitat sobre l'atenció de la violència masclista en l'àmbit sanitari creat el 2009.

"Hi ha hagut canvis legislatius molt importants des de llavors, que no hi estan recollits", ha criticat Barbí, que ha reclamat més implicació del Govern en la revisió dels documents i un augment de la formació específica per als professionals.

Calero i Barbí han recalcat que el document, disponible a la pàgina web de Camfic, és un "instrument d'ajuda a la consulta pràctic" que té com a objectiu millorar l'abordatge de les dones i els menors d'edat que han patit violència sexual.