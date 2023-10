Creen el concurs Amic-Nous Talents per apropar universitaris a mitjans de proximitat

Han de crear contingut en català en nous formats per a xarxes socials



BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC) ha creat el concurs Amic-Nous Talents per apropar joves universitaris vinculats amb la comunicació a mitjans de proximitat amb la creació de contingut en català en nous formats per a xarxes socials.

Els participants hauran de ser estudiants universitaris que cursin una carrera vinculada amb la comunicació i que tinguin entre 18 i 25 anys, informa l'Amic en un comunicat aquest dimecres.

El concurs s'estructura en dues fases: la primera consisteix a crear un projecte de comunicació en format vídeo curt i podcast o videopodcast, i la segona és la possibilitat per a finalistes i guanyadors de fer pràctiques remunerades en un dels mitjans de comunicació de l'Amic que participen en la iniciativa.

En el moment de registrar-se, els participants hauran d'escollir entre quatre categories --cultura, oci i turisme, actualitat de proximitat o esports-- i dos formats --vídeo curt i podcast o videopodcast--.

Llavors hauran de crear un projecte on es demostri la viabilitat del mateix i la seva aplicació a un mitjà de proximitat, a més de realitzar exemples pràctics sobre aquest, i lliurar-ho abans del 6 de novembre.

Els finalistes estaran convocats el 25 de novembre a 'La Masia del Nou Talent', una jornada presencial d'activitats avaluables en la qual hauran de realitzar tres proves.

PREMIS I POSSIBILITAT DE REALITZAR UNES PRÀCTIQUES

Al finalitzar la jornada, el jurat designarà els guanyadors de tots dos formats i es lliuraran els premis: 800 euros per al primer premi; 400 per al segon i 200 per al tercer.

La segona fase oferirà a finalistes i guanyadors la possibilitat de realitzar pràctiques remunerades d'una durada de quatre mesos a un dels mitjans que participen en el concurs.