El Creaf i Verificat impulsen Desfake Clima contra la desinformació climàtica a les aules

BARCELONA 24 gen. (EUROPA PRESS) -

El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (Creaf) i la plataforma de verificació Verificat han impulsat, per segon any consecutiu, el projecte Desfake Clima, que pretén combatre la desinformació climàtica a les aules de secundària.

El projecte, en el marc de la iniciativa Desfake de Verificat, arribarà a una desena d'escoles de Barcelona, formant un total de 20 grups educatius, segons informa el Creaf en un comunicat d'aquest divendres.

Desfake Clima compta amb una xarxa d'expertes en canvi climàtic, cadascuna de les quals 'apadrina' un centre on explica la seva àrea de coneixement en profunditat; això ajuda els alumnes a desmentir mites i desinformació per, finalment, preparar un contingut de qualitat per a TikTok com a treball final del projecte.

A més a més, el contacte directe amb les investigadores vol incentivar vocacions científiques entre l'alumnat i donar visibilitat al paper de les dones en la ciència.

La formadora i coordinadora de Desfake, Carla Villares, ha explicat que l'objectiu de Desfake Clima és treballar la problemàtica de la desinformació sobre el canvi climàtic de manera "propera", per la qual cosa fan servir exemples reals trobats a través de les xarxes socials.