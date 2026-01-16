El CREAF alerta de possibles afectacions en la recerca si els EUA "s'apropien" de Groenlàndia

SERGI PLA - CREAF - Arxiu
BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -
Experts del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han apel·lat a la col·laboració internacional científica a Groenlàndia, i han advertit que la recerca es podria veure seriosament afectada si els Estats Units "s'apropien" del territori.
L'investigador del CREAF Sergi Pla, que fa més de 30 anys que viatja per Groenlàndia, assegura que "podrien aparèixer canvis legals sobre l'accés a les zones, permisos per mostrejar i altres possibles complicacions a les fronteres" que limitarien els estudis sobre el canvi climàtic, informa el CREAF en un comunicat d'aquest divendres.
"Actualment hi ha científics dels Estats Units participant en molts projectes, i cal tenir en compte que no tota la societat nord-americana pensa de la mateixa manera, però un moviment geopolític com aquest podria comprometre algunes relacions entre les institucions", detalla Pla.
També posen el focus en les conseqüències per a les comunitats indígenes, ja que molts projectes científics depenen directament de la participació de la població local: "Comprar la gent pot ser molt perillós", adverteix l'investigador.
L'ÀRTIC ES FON
L'investigador adverteix que l'Àrtic és una de les regions més sensibles al canvi climàtic a causa d'un fenomen conegut com amplificació àrtica, que fa que l'escalfament global sigui "molt més ràpid" que a la resta del planeta.
A més, el que passa a l'Àrtic ressona a altres parts del món i, de fet, el clima de tot l'hemisferi nord depèn, en gran mesura, del que passa aquí: "Podem dir que Groenlàndia i l'oceà Àrtic són una regió especialment clau per al planeta, perquè la seva enorme massa de gel i la seva dinàmica actuen com un regulador del clima global", alerta Pla.