El creador d'efectes especials Phil Tippet, sobre la IA en el cinema: "Serà transformador"

Rep el Gran Premi Honorífic del Festival de Sitges

SITGES (BARCELONA), 13 oct. (EUROPA PRESS) -

El director i supervisor d'efectes especials Phil Tippet, que ha participat en films com 'El retorn del Jedi', 'Robocop' i 'Jurassic Park', ha assegurat aquest divendres respecte a la irrupció de la intel·ligència artificial (IA) en els efectes especials: "Serà transformador".

En una roda de premsa aquest divendres, el dia que rep el Gran Premi Honorífic del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, ha assegurat que els artesans i els artistes hauran d'"almenys explorar la nova tecnologia".

"Em sento molt emocionat per veure què pot fer la intel·ligència artificial en el cinema", ha remarcat Tippet, després d'assenyalar que creu que és una oportunitat que ningú no pot refusar i que s'ha d'integrar.

Tippet, que ha afirmat que el seu cap "treballa analògicament" i que va tenir sort que en l'era dels efectes digitals l'ascendissin a supervisor, ha assegurat que els efectes especials en el cinema van canviar de manera radical amb les imatges generades per ordinador de 'Jurassic Park', de Steven Spielberg, ja que no s'havia vist res com allò anteriorment i això és fonamental en el cinema fantàstic.

Ha explicat que la seva pretensió en el món del cinema ha estat "fer coses que ningú no hagi vist abans", de la mateixa manera que a ell com a espectador el va sorprendre 'King Kong', en la versió del 1933, o 'Simbad i la princesa' quan les va mirar a les sales.

Phil Tippet s'ha considerat a si mateix com "un coreògraf" en els films en els quals ha treballat, en què ha mirat d'interpretar la visió del director i aportar constantment idees.

Ha recordat que per construir el personatge de Jabba the Hut d''El retorn del Jedi', George Lucas rebutjava les seves idees, fins que li va preguntar quin actor triaria i li va dir que Sidney Greenstreet, i a partir d'aquí "va entendre el personatge" i va fer el disseny definitiu.

VERHOEVEN I AVERY

Preguntat per amb quin director s'ha sentit més proper, ha afirmat que amb Paul Verhoeven, amb qui va treballar a 'Robocop' i 'Starship Troopers', ja que ha assegurat que hi comparteix "la mateixa visió i filosofia del món".

El supervisor d'efectes especials ha destacat la importància dels mentors al llarg d'una carrera, i ha assenyalat que ell per exemple va aprendre molt de Tex Avery, animador que va fer els seus treballs més rellevants per a Warner i MGM.

A la roda de premsa de Phil Tippet s'hi ha acostat el director de cinema J.A.Bayona, present en el festival amb la pel·lícula 'La sociedad de la nieve', perquè li signés un llibre sobre la seva trajectòria.

Phil Tippet és el fundador de Tippet Studios, ha guanyat dos Òscars als efectes especials per 'El retorn del Jedi' i 'Jurassic Park' i ha estat director de les pel·lícules 'Starship Troopers 2' i 'Mad God', aquesta última va passar per Sitges el 2021.