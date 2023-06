El COVB i la Comissió de Drets dels Animals de l'Icab demanen promoure la pirotècnia silenciosa

BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

El Comitè de la Veterinària per la Protecció dels Animals i el Comitè Assessor per la Clínica d'Animals de Companyia del Col·legi de Veterinaris de Barcelona (COVB) juntament amb la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab) han reclamat de cara a la revetlla de Sant Joan "promoure l'ús de pirotècnia silenciosa per afavorir el benestar de persones i animals".

En un comunicat conjunt aquest dimecres, han alertat "dels efectes adversos de la pirotècnia tradicional en persones, animals domèstics i silvestres que viuen en ambients urbans i semiurbans", i han assegurat que la pirotècnia té efectes negatius a nivell físic en els animals --com taquicàrdies i hiperventilació--, psicològic --ansietat i por-- i reaccions de fugida que poden derivar en accidents o atropellaments.

Per això, han assenyalat que "els veterinaris recomanen limitar l'ús de la pirotècnia clàssica i potenciar l'ús d'alternatives ja existents, com la pirotècnia silenciosa", per evitar patiment o malestar físic i mental als animals.