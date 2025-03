Counting Crows actuarà a Barcelona i Madrid a l'octubre

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -

La banda de rock Counting Crows actuarà a l'octubre a Barcelona i Madrid dins la gira europea per presentar l'àlbum 'Butter Miracle, The Complete Sweets!', ha informat aquest dilluns la promotora Live Nation en un comunicat.

Ho farà el 14 d'octubre a la sala Razzmatazz de Barcelona i l'endemà a la sala La Riviera de Madrid, i les entrades per als concerts es posaran a la venda divendres.

Liderada pel vocalista Adam Duritz, la banda ha presentat el single 'Spaceman in Tulsa' com a primer single de l'àlbum que es publicarà al maig i tracta sobre "com la música descompon i transforma".