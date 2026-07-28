Un cotxe atropella 2 persones al carrer Aragó a l'altura de la rambla Catalunya de Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
Un cotxe ha atropellat aquest dimarts al migdia 2 persones al número 260 del carrer Aragó de Barcelona, a l'altura de la rambla Catalunya, ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un missatge a X recollit per Europa Press.
Segons detalla el SEM després d'avançar-ho 'El Periódico de Catalunya', s'està atenent els 2 afectats i, fins ara, s'han activat 3 ambulàncies.
Les actuacions estan en curs i la Guàrdia Urbana de Barcelona s'ha fet càrrec del cas.