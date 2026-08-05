CosmoCaixa programa activitats per "apropar" l'eclipsi d'agost al públic des de la ciència

BARCELONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -
El Museu de la Ciència CosmoCaixa de Barcelona oferirà el 12 d'agost una programació especial amb motiu de l'eclipsi total de sol per "apropar" aquest fenomen astronòmic al públic des d'una mirada científica i divulgativa.
A través d'activitats per a tots els públics, el centre "brindarà una oportunitat única" per comprendre com es produeixen els eclipsis i de quina manera han influït tant en l'observació del cel com en l'evolució del coneixement científic, informa la Fundació La Caixa en un comunicat aquest dimecres.
Entre les activitats programades s'inclouen diverses experiències immersives, com les projeccions en format 'fulldome' (a cúpula completa) del Planetari '3clipse' i 'Kiru i el misteri de la Lluna perduda', aquesta última dirigida al públic familiar; el taller participatiu 'A la recerca de l'eclipsi', i diverses píndoles de ciència sobre aquest fenomen a la Sala Univers.
Aquesta programació, "creada especialment per a l'ocasió", es podrà gaudir el 12 d'agost de forma gratuïta amb la compra de l'entrada del museu.
PROJECCIONS
Cosmocaixa acaba d'estrenar una nova projecció sobri eclipsis, una experiència immersiva amb la qual descobrir els eclipsis solars de 2026, 2027 i 2028: la nova projecció, '3clipse', convida al públic a descobrir com es produeixen els eclipsis i quin significat han tingut per a diferents cultures al llarg del món.
Una altra de les projeccions que oferirà el centre és 'Planetari Kiru i el misteri de la Lluna perduda', una pel·lícula a cúpula completa, dirigida a nens de 3 a 6 anys, amb la qual els assistents podran descobrir la història de la Lluna i les seves fases, i "aprendre a gestionar la por a la foscor".
A més, CosmoCaixa oferirà una sessió "relaxada" al Planetari dirigida al públic en general, amb especial atenció a les persones amb TEA o hipersensibilitat: s'adaptaran i moderaran la il·luminació i el so amb la finalitat de reduir l'impacte sensorial i evitar la sobreestimulación.
TALLERS
CosmoCaixa també presentarà una sèrie d'experiències com 'A la recerca de l'eclipsi', una proposta recomanada a partir dels 8 anys i realitzada junt amb el programa educatiu CESAR de l'Agència Espacial Europea (ESTA), on descobriran com funcionen els eclipsis mitjançant una maqueta del sistema Sol-Terra-Lluna i es construirà un dispositiu de projecció per observar el sol sense riscos.
A l'àmbit Kosmos de la Sala Univers, els visitants podran descobrir diversos mòduls en els quals es realitzaran càpsules de mediació d'uns 15 o 20 minuts per parlar sobre el trio d'eclipsis i també contextualitzar aquest fenomen, descobrir els diferents tipus que existeixen i explorar la relació que els humans han construït amb els eclipsis al llarg de la història.