El cos localitzat a Santander és el de la jove de Guadalajara desapareguda en enfonsar-se una passarel·la

Juanma Serrano - Europa Press
SIGÜENZA (GUADALAJARA), 5 (EUROPA PRESS)
El delegat del Govern central a Castella-la Manxa, José Pablo Sabrido, ha confirmat que el cos localitzat aquest dijous a la zona del Bocal de Santander correspon a la jove de 20 anys, I.S.P., veïna de Guadalajara, que estava desapareguda des del dimarts, quan va col·lapsar una passarel·la de fusta.
L'estructura es va trencar i va enfonsar quan era travessada per un grup de set estudiants del CIFP La Granja de Heras (Medio Cudeyo), cinc dels quals van morir. Amb la localització d'aquest cos, ja són sis les víctimes mortals. A més, una alumna està greu però estable en la UCI de l'Hospital Valdecilla.
"Haig de donar-los en primer lloc una notícia trista", ha assegurat Sabrido des de Sigüenza, on ha assistit a una jornada juntament amb la vicepresidenta del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Sara Aagesen.
El delegat del Govern ha desvetllat que aquest dimecres va tenir ocasió de parlar amb el pare de la jove per prestar-li ajuda. "Ens vam posar a la seva disposició" i el pare --ha dit-- "ens va dir que se sentia perfectament atès i perfectament acompanyat".
"L'home, com poden comprendre, estava enfonsat", ha apuntat.