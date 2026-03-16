4 corts en la C-31 i la Ronda de Dalt a Barcelona per la manifestació de docents

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
La C-31 a Badalona en sentit sud --també a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en sentit nord-- i dos trams de la Ronda de Dalt a Barcelona a Valldaura estan tallats per la manifestació de docents que estan en vaga aquest dilluns des de primera hora.
En concret, la C-31 acumula 5 quilòmetres de cues a Badalona i 1 quilòmetre a l'Hospitalet, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.
A la Ronda de Dalt hi ha 3 quilòmetres i 1 quilòmetre de cues a causa del tall, un en sentit Nus Trinitat i un altre en sentit Llobregat.