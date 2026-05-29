Correus llança un segell commemoratiu dedicat a l'escriptora Ana María Matute

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
Correus ha emès un segell commemoratiu dedicat a l'escriptora barcelonina Ana María Matute per reconèixer la seva "brillant trajectòria" com una de les veus més destacades de la literatura espanyola del segle XX en àmbits com la novel·la i el conte de la postguerra.
Pertanyent a la sèrie filatèlica 'Literatura', compta amb 65.000 unitats que es poden adquirir a les oficines de Correus, a Correus Market o per correu electrònic i de manera telefònica, i té un valor postal d'1 euro, informa l'empresa pública en un comunicat aquest divendres.
L'autora d'obres com 'Primera memoria', 'Los Abel', 'Los niños tontos' o 'Olvidado rey Gudú' va ser reconeguda al llarg de la seva vida amb premis com el Premi Nadal (1959), el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles (2007) o el Premi Cervantes (2010).