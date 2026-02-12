El Correllengua 2026 homenatjarà l'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
El Correllengua 2026 homenatjarà l'escriptor i periodista català Josep Maria Espinàs, una de les "figures clau" de la cultura catalana contemporània, afirma la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL) en un comunicat aquest dijous.
L'homenatge es produeix "a les portes del centenari del naixement" d'Espinàs, el 1927, i es vol reconèixer la seva influència en la literatura catalana, a més de la seva figura com un dels fundadors dels Setze Jutges; impulsor del moviment de la Nova Cançó; autor, juntament amb Jaume Picas, de la lletra del 'Cant del Barça', l'himne del FC Barcelona; i Medalla d'Or de la Generalitat el 2015.
Aquest 2026 també se celebren els 30 anys de la CAL i el 30è aniversari del Correllengua que, des del seu impuls el 1996, "ha volgut reconèixer i retre homenatge a la vida i obra d'escriptors, artistes o activistes per la seva vàlua i compromís amb la llengua, cultura i el país".