Cornellà (Barcelona) tindrà la "primera" universitat d'economia blava d'Europa

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Barcelona) i la Federación Española de Empresarios del Mar (Iveaempa) han impulsat la Universitat Marítima Europea de Barcelona (Umeb), un nou projecte que s'implantarà a Cornellà i serà la "primera" universitat d'economia blava d'Europa, informen en un comunicat aquest dimecres.
El projecte, que preveu començar les obres aquest any, sorgeix amb l'objectiu de "respondre a les necessitats formatives del sector marítim i l'economia blava" i la previsió és que comenci l'activitat de cara al curs 2027-2027 amb un màster en modalitat 'online', indiquen els impulsors a Europa Press.
L'Ajuntament cedirà uns terrenys d'uns 4.000 metres quadrats en una zona prop del sector Siemens-Elsa; i l'alcalde, Antonio Balmón, ha assegurat que aquest projecte "és una aposta de projecció estratègica per a la ciutat tant des d'una perspectiva acadèmica com de projecció econòmica, d'innovació i formació".