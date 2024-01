Corbera de Llobregat (Barcelona) ven part del primer premi de 'El Niño' de 2024

BARCELONA, 6 gen. (EUROPA PRESS) -

L'administració número 2 de Corbera de Llobregat (Barcelona) ha venut part del primer premi del Sorteig Extraordinari de la Loteria de 'El Niño' de 2024, el número 94.974, dotat amb 2.000.000 euros per sèrie.

L'administrador ha explicat en declaracions a TV3 recollides per Europa Press que tenien 10 sèries del número premiat i que han venut "gairebé totes, si no totes", i que ho han fet per finestreta.

A més, Catalunya també ha pessigat part del tercer premi, que ha estat per al número 57.033, dotat amb 250.000 euros la sèrie, del que s'ha venut una sèrie a Tàrrega (Lleida).

L'encarregada de l'administració número 1 de Tàrrega, Pepita, ha explicat a Europa Press que també ha venut la sèrie per finestreta.

El segon premi, dotat amb 750.000 euros per sèrie i que ha estat per al número 89.634, ha esquivat Catalunya.