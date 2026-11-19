BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El cor infantil Maria Cardellach debutarà aquest divendres a Terrassa (Barcelona) durant un concert solidari de Funeduca juntament amb el Cor Montserrat, coincidint amb el Dia Universal de la Infància, i la recaptació es destinarà a activitats infantils de la fundació.
Porta el nom de Maria Cardellach, que va morir l'agost del 2025 i va ser la promotora de la creació del cor, informa la fundació en un comunicat.
Ella va estar vinculada al món del cant coral des de jove i havia cantat a la Coral Santa Cecília, el Registre 23, el Quartet de Nou, la Coral de Matadepera i la Coral de Belles Arts de Sabadell.
Aquest cor va néixer el curs passat com una activitat per als nens de Funeduca, entitat socioeducativa de Terrassa.
AMB EL COR MONTSERRAT
El concert, a les 19.00 hores a la parròquia Sant Josep de Can Palet, començarà amb unes paraules del president de Funeduca, Jordi Fàbregas; de la membre del patronat Pepi Costa, i del sociòleg i escriptor Salvador Cardús, marit de Cardellach, en nom de la família.
Després de l'estrena del Cor Cardellach amb tres cançons, actuarà el Cor Montserrat, dirigit per Rosa M. Ribera, amb Daniel Garcia al piano i la soprano solista Anna Basagaña.