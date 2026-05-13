Cop de Rock celebra 15 anys amb el seu retorn al Teatre Coliseum al setembre

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
Cop de Rock, el musical que porta a escena l'imaginari del rock català dels anys 90 i 2000, tornarà a Barcelona del 3 al 6 de setembre al Teatre Coliseum, coincidint amb el 15è aniversari de l'estrena original, informa en un comunicat aquest dimecres.
Estrenat el 2011 per Dagoll Dagom, Cop de Rock enceta una nova etapa amb una producció impulsada per La Barca, que recupera l'espectacle amb "una mirada actual però mantenint elements clau del muntatge original" com a part de l'escenografia cedida per la companyia.
Amb cançons de Sau, Els Pets, Sopa de Cabra i Lax'n'busto, Cop de Rock reviu l'univers del rock català a través d'una història d'amor i amistat "marcada pel pas del temps, les segones oportunitats i el vincle entre música i identitat col·lectiva".