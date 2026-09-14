La Coordinadora de Colles Castelleres demana al Parlament un reconeixement a la cultura popular

BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), Albert Torres, ha demanat aquest dilluns al Parlament que la futura llei de drets culturals tingui un reconeixement específic per a la cultura popular.
Torres, que ha comparegut davant la comissió que tramita el projecte de llei, ha valorat positivament que se situï la cultura com un "dret universal" i blindi un mínim del 2% del pressupost de la Generalitat per a la Conselleria de Cultura, informa la CCCC en un comunicat.
Així mateix, ha insistit que el text s'ha de traduir "en eines a la plaça, al carrer i als locals d'assaig de les colles".
La CCCC demana que la llei defineixi amb claredat què s'entén per 'sector cultural' i que distingeixi la pràctica associativa de base de la resta d'agents del sistema cultural, ja que entén que no es poden aplicar a una colla castellera les mateixes obligacions que a un gran equipament.
També ha reclamat línies de finançament "específiques, estables, directes i pluriennals" per a la cultura de base, per evitar que l'increment de pressupost es concentri únicament en grans equipaments o sectors professionalitzats.
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També ha insistit en la necessitat d'un compromís ferm de les administracions per garantir l'accés a locals d'assaig "dignes i adaptats" a les colles.
Finalment, ha advertit del risc d'aplicar a les diades normatives pensades per a espectacles de masses o concerts, i ha demanat que el desplegament de la llei tingui en compte "les dinàmiques i necessitats específiques de la pràctica castellera a l'espai públic".