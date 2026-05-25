La convocatòria de colònies d'estiu en família en albergs de la xarxa Xanascat obrirà aquest dimarts

BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -
El programa Colònies d'estiu en família en albergs de la xarxa Xanascat, que té com a objectiu promoure l'oci familiar compartit com a pràctica educativa i que promou el departament de Drets Socials de la Generalitat, obrirà les preinscripcions aquest dimarts.
La proposta ofereix allotjament en entorns naturals; una programació d'activitats estructurada i adaptada a les diferents edats; activitats per compartir en família i també només per als nens i només per als pares i educació en valors a través del joc, la convivència i la participació, informa la Conselleria de Drets Socials i Inclusió aquest dilluns en un comunicat.
Les colònies tenen lloc en sis albergs de la Generalitat de la xarxa Xanascat: Coma-ruga, l'Espluga de Francolí (Tarragona), l'Escala, la Molina, la Vall d'en Bas i Sant Joan de les Abadesses (Girona).
Les estades poden ser de 4 dies (3 nits) o 7 dies (6 nits) i els preus per persona adulta i estada oscil·len entre els 240 i els 390 euros i inclouen activitats, allotjament en règim de pensió completa i roba de llit.
CATALANS EN L'EXTERIOR
Per primera vegada, el programa també es dirigeix als catalans residents en l'exterior, gràcies a l'acord entre els departaments d'Unió Europea i Acció Exterior i Drets Socials i Inclusió.
El sistema de preinscripció és el mateix que per a les famílies que viuen a Catalunya, però és necessari que la persona responsable estigui inscrita en el Registre de catalans i catalanes residents en l'exterior.