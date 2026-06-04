Convivència Cívica Catalana demana al Papa fer servir "també" el castellà en la seva visita a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
Convivència Cívica Catalana (CCC), juntament amb l'associació S'Ha Acabat i 734 persones adherides a títol individual, ha adreçat una carta al papa Lleó XIV per demanar-li que "també" faci servir el castellà durant els actes públics de la visita apostòlica a Barcelona.
L'escrit, difós aquest dimecres a X per l'advocat i president de CCC, Ángel Escolano, sosté que Catalunya és una societat "plural" des del punt de vista lingüístic i cultural, i defensa que el castellà forma part de la realitat quotidiana de milions de catalans.
Per això, consideren que l'ús d'aquesta llengua juntament amb el català permetria que més fidels i ciutadans rebessin el missatge del pontífex, i expressen la preocupació que "determinats sectors polítics" promoguin l'ús exclusiu del català durant la visita, que avisen que no ha de quedar sotmesa a pressions partidistes ni confrontació identitària, segons ells.