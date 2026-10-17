La Convenció sobre Escola Rural i Micropobles reuneix 50 representants municipals i educatius

ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA
BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
La primera Convenció sobre Escola Rural i Micropobles organitzada per l'Associació de Micropobles de Catalunya, amb la presència de la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha reunit aquest dissabte a Sant Martí Sesgueioles (Barcelona) a uns 50 representants del món municipal i educatiu per "compartir reptes, experiències i propostes de futur".
L'associació ha posat el focus en la necessitat d'"avançar en un marc normatiu propi per a l'escola rural que tingui en compte les seves particularitats" en matèries com a finançament, criteris de matriculació o estabilitat dels equips docents, ha informat en un comunicat.
Niubó ha valorat l'escola rural com un espai de gran valor pedagògic i ha dit que "el Govern ha de ser capaç de donar resposta a la necessitat d'una mirada pròpia en la planificació educativa".
El president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner (Lleida), Joan Solà, ha defensat les escoles rurals com a "elements de cohesió comunitària" i ha considerat que no es poden aplicar les mateixes solucions a realitats diferents.
"Si volem garantir la igualtat d'oportunitats educatives hem de donar a l'escola rural les eines per desenvolupar plenament la seva funció", ha afegit Solà.