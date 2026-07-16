Controlen l'incendi de Sant Quirze Safaja (Barcelona) després d'afectar unes 97 hectàrees

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han controlat l'incendi de Sant Quirze Safaja (Barcelona) aquest dijous a les 18.45, després de declarar-se dimecres i afectar unes 97 hectàrees sobretot forestals (37 són a l'espai PEIN de Cingles de Bertí), informen en un comunicat.
Dimecres es va ordenar confinar les cases del Pla de la Casanova, l'hostal rural Masblanc i la Rovireta (a Sant Quirze Safaja i a Sant Martí de Centelles) i el CRAE-Puig d'Olena, i ja es pot accedir a aquests llocs excepte al recinte assistencial de Puig d'Olena (on els efectius necessiten lliure la zona per maniobrar amb seguretat).
El dispositiu contra el foc ha estat aquest dijous d'una trentena de dotacions, s'anirà reduint des de les 21.00, i per la nit romandran dos vehicles d'aigua a cada flanc i un altre de comandament.