Controlen l'incendi de Sant Climenç (Lleida) i els Bombers retiren els efectius de la zona

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi prop de la població de Sant Climenç, al municipi de Pinell de Solsonès (Lleida), aquest dijous a les 14.56, raó per la qual han retirat els efectius de la zona.
Segons informen en una anotació a X recollida per Europa Press, vigilaran la zona per acabar de remullar i inspeccionar la superfície afectada.
L'incendi s'ha declarat a les 12.15 hores i els Bombers l'han pogut estabilitzar a les 13.20 hores.