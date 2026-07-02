Controlen l'incendi de Pedret i Marzà (Girona), on continuen 4 dotacions per evitar que revifi

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
GIRONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de Pedret i Marzà (Girona) aquest dijous cap a les 12.45 hores, on s'han arribat a mobilitzar 17 dotacions, que s'han reduït a 4 per evitar que el foc revifi, han informat a X.
L'avís del foc ha estat a les 11.15 hores i s'han cremat camps de cultiu prop de la carretera IAE-17.
El foc ha avançat pels camps, que estaven segats però amb molts rostolls, i els canyissars han provocat alguns focus secundaris.