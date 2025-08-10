Controlen l'incendi de diverses naus al polígon Malloles a Vic (Barcelona)

BARCELONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
L'incendi que es va declarar dissabte per la nit al polígon industrial Malloles, a Vic (Barcelona), ha quedat controlat aquest diumenge per la tarda.
Els Bombers de la Generalitat revisen punts calents amb 12 vehicles terrestres sobre les 19.00, informen via X.
Al matí han parat una fuita dels dipòsits d'amoníac que nodreix les naus de la zona, tot i que per la tarda "encara queda producte residual a les canonades", i la companyia elèctrica s'ha activat a causa d'un transformador afectat pel foc.
4 NAUS AFECTADES
El foc va començar en una nau i ha acabat destruint-ne totalment tres d'una empresa càrnica i la segona planta d'una nau veïna d'una altra empresa.
El foc va començar en un grup de tres naus al carrer Molí del Llobet, que no estaven sectoritzades, i les flames van afectar després a una nau més al nord, al carrer Sant Llorenç Desmunts, i el foc va quedar estabilitzat a les 3.32 de la matinada.
Els bombers van prioritzar des del principi protegir les naus properes, van tallar el subministrament d'amoníac i van defensar dos dipòsits d'amoníac.