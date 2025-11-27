Controlen la fuita de gas d'un bloc de pisos a Sant Boi (Barcelona) i desconfinen els veïns

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlada la fuita de gas que s'ha produït aquest dijous al migdia en una zona d'obres del carrer Francesc Macià de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), per la qual cosa els veïns que estaven confinats per precaució ja han pogut sortir.
Segons informen en una anotació a X recollida per Europa Press, els tècnics han aconseguit tallar la fuita i els bombers estan fent mesuraments als habitatges per confirmar que la zona és segura.
L'avís s'ha produït a les 13.03 hores i s'hi han desplaçat dues dotacions terrestres.