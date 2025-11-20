Controlat de matinada el foc que ha cremat 3 naus en un polígon de Malgrat de Mar (Barcelona)

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest dijous sobre les 2.30 hores l'incendi declarat aquest dimecres a la nit que ha cremat 3 naus industrials a Malgrat de Mar (Barcelona).
Els Bombers de la Generalitat, que s'han desplegat al lloc amb 17 dotacions, han anat desescalant el dispositiu operatiu i retirant vehicles al llarg de la nit "donada la bona evolució de la situació", han informat en un apunt a 'X' recollit per Europa Press.
Des de primera hora d'aquest dijous mantenen un dispositiu de 4 dotacions dels parcs més propers, que realitzen funcions de rereguarda i vigilància.