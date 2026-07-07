Controlat l'incendi de vegetació a Martorell (Barcelona)

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest dimarts a les 17.10 l'incendi de vegetació a Martorell (Barcelona), informen fonts dels Bombers consultades per Europa Press.
L'incendi (del qual s'ha rebut l'avís a les 13.45) ha cremat vegetació de ribera i canyes a banda i banda de les vies del tren, prop del riu Anoia, a més d'una zona de barraques, i els Bombers hi mantenen 14 dotacions.
Quant a la circulació de l'R4, Rodalies ha informat al seu web que els trens circulen amb retards que poden superar els 45 minuts; que hi ha servei alternatiu per carretera de Sant Sadurní d'Anoia a Martorell Central, amb parada a Gelida; també de Terrassa Estació del Nord a Manresa, amb parada a Sant Vicenç de Castellet; i que els trens paren a totes les estacions de Terrassa Estació del Nord a Manresa.