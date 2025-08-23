TARRAGONA 23 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de vegetació forestal a Roda de Berà (Tarragona) en el qual han treballat aquest dissabte a la tarda i que ha afectat una superfície aproximada d'unes 1,2 hectàrees, segons dades provisionals d'Agents Rurals.
El 112, que ha rebut 227 trucades per aquest incendi, ha registrat l'avís a les 15.05 hores, quan ha començat a cremar un vehicle i el foc ha agafat massa forestal, ha informat Bombers en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Segueixen treballant per rematar punts calents i recollint la línia d'aigua del flanc esquerre, amb un dispositiu de 14 dotacions terrestres.