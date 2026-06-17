Controlat l'incendi de vegetació agrícola a Torrefeta i Florejacs (Lleida)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 17 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest dimecres a les 15.55 hores l'incendi de vegetació agrícola a Torrefeta i Florejacs, a la població de Llor (lleida).
Els Bombers continuen treballant a la zona amb 12 dotacions terrestres, mentre que els 4 mitjans aeris que s'hi havien desplegat ja han tornat a la base, han informat en una anotació a X recollida per Europa Press.
El foc ha començat aquest dimecres a les 14.06 hores i els Bombers l'han pogut controlar amb l'ajuda dels tractors dels pagesos.