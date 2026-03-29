Controlat l'incendi en el Port de Barcelona que ha afectat 20 semiremolcs

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 29 març (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de Barcelona han donat per controlat sobre les 16 d'aquest diumenge l'incendi declarat a migdia al Port i que ha afectat 20 semiremolcs, han informat fonts municipals a Europa Press.
Els bombers n'han rebut l'avís a les 13.17 i a la tarda continuen refrescant i revisant la zona on es va originar el foc, propera al Pont d'Europa, en el Moll de Ponent.
La circulació en el Port roman oberta, així com l'activitat habitual, i el foc no ha afectat cap contenidor de mercaderies perilloses, segons han afirmat fonts portuàries a Europa Press.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 76 trucades relacionades amb aquest incendi, que ha provocat una columna de fum visible des de diversos punts de la ciutat, segons han informat via 'X', mentre que Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat.