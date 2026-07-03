Publicat 03/07/2026 07:21

Controlat l'incendi de Pedret i Marzà (Girona)

Helicòpter durant un incendi forestal, a 26 de juny de 2026, a Tiana, Barcelona, Catalunya (Espanya).
Kike Rincón - Europa Press

GIRONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de Pedret i Marzà (Girona) la matinada d'aquest divendres, on segueixen 2 dotacions per revisar la superfície afectada i vigilar les fumaroles per evitar possibles revifades del foc, apunten en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.

L'incendi es va declarar aquest dijous a la tarda i els bombers van aconseguir estabilitzar-lo sobre les 21 hores.

Els efectius van intensificar el seu treball abans de l'ocàs perquè a la zona bufava vent de tramuntana i van arribar a treballar un total de 20 dotacions.

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