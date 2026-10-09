Controlat l'incendi en una nau industrial de Santa Coloma de Queralt (Tarragona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest divendres l'incendi en una empresa de plàstics d'una nau industrial de Santa Coloma de Queralt (Tarragona), informen en un missatge a X recollit per Europa Press.
L'avís al 112 s'ha produït aquest divendres cap a les 15.40 hores, i el foc ha afectat 200 metres quadrats del sostre de la nau, i ha cremat un tràiler, un remolc i diversos dipòsits de plàstic buits i part de les oficines.
No consten afectacions personals, s'ha aixecat el confinament de Santa Coloma al voltant de les 17 hores, i els Bombers de la Generalitat hi continuen treballant amb 8 dotacions.