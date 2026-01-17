Controlat l'incendi de la nau industrial de Reus (Tarragona) que ha provocat confinaments

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 17 gen. (EUROPA PRESS) -
L'incendi d'una nau industrial al carrer de l'Alcalde Pasqual a Reus (Tarragona) que ha afectat al sostre de l'edifici i ha obligat a confinar habitatges propers ha estat controlat, segons ha informat Bombers de la Generalitat via X.
Bombers ha desplaçat 17 dotacions per treballar en la seva extinció després de rebre l'avís a les 6.17 hores del matí d'aquest dissabte i han qualificat com a controlat l'incendi sobre les 15 hores.
Segons ha explicat el cos 15 dotacions segueixen treballant amb línia d'aigua des de l'exterior i estan revisant l'estructura juntament amb tècnics de l'ajuntament.