Controlat l'incendi de la nau industrial que ha cremat a Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 5 jul. (EUROPA PRESS) -
L'incendi que ha afectat aquest diumenge a una nau industrial d'una empresa de gestió de residus del carrer d'Extremadura del polígon del Fonollar Nord, a Sant Boi de Llobregat (Barcelona), ha estat controlat pels Bombers de la Generalitat a les 12.05 hores, segons ha informat el cos en un missatge a 'X'.
En declaracions a 3Cat recollides per Europa Press, l'alcaldessa del municipi i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha afirmat que el foc no està apagat però sí controlat i que ha afectat a una nau amb residus "molt inflamables" com són el paper i el cartró.
Així, ha afirmat que és una "bona notícia" que l'incendi estigui controlat i ha explicat que en el moment de l'incendi no hi havia cap treballador a l'interior de la nau, que té entre 8 i 10 empleats.
Pel que fa a l'origen del foc ha dit que de moment es desconeix i serà "objecte d'investigació".
També ha explicat que, davant de la situació de l'incendi, "pròximament" es recomanarà als veïns que ja no és necessari el confinament perquè s'ha reduït el nivell de fum.
Moret ha dit que la situació ha millorat "moltíssim" respecte a la columna de fum que hi havia a l'inici i ha agraït a les dotacions de bombers el seu treball per controlar el foc.