Controlat l'incendi de Montcada (Barcelona) i els Bombers segueixen treballant amb 8 dotacions

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de Montcada i Reixac (Barcelona) a les 18.45 hores d'aquest divendres i segueixen treballant amb 8 dotacions.
Així ho han informat en un missatge en 'X', recollit per Europa Press, en el qual assenyalen que tot el perímetre està envoltat amb mànegues i "lliure de flama".
Es tracta del Turó de Montcada, a la localitat de Montcada i Reixac i prop de la muntanya de Collserola i, segons indica Agents Rurals en un altre missatge, l'incendi ha afectat a una superfície aproximada de 2 hectàrees de matollar i pins, majorment dins del Parc Natural Collserola.